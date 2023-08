Featured photo: Winston-Salem ward realignment map (as of July 1, 2023)

Para información en español, haga clic aquí.

If you live in Winston-Salem, you may no longer live in the ward of the council member you voted for in 2020. The boundaries of the city’s eight wards have changed due to the ward realignment that went into effect on July 1.

After every US census, the city adjusts the boundaries of its eight wards to account for changes in the city’s population. The new ward lines were drawn by city staff.

The city’s website states that under the newly revised lines, the ward populations are within 1 percent of each other, and that by law ward populations may not vary from one another by more than 5 percent.

A preview of the recommended ward lines was presented to the city council in June 2022, which were adopted by council members in September with an effective date of July 1 of this year.

Use this link to take a look at the newly defined wards or type in an address to see which ward it is located in — as well as its councilmember and community assistance liaison.

For example, residents on Sides Road near the colorful iconic water tank mural featuring an adorable river otter were previously represented by South Ward council member John Larson. Since the ward boundaries shifted, they now live in the Southeast Ward and are represented by council member James Taylor, Jr.

What was the process?

The new ward lines were drawn by city staff using the city’s population as listed in the 2020 Census. According to census data, the city had 229,617 residents in 2010. The city’s population clocked 249,545 by 2020. City staff used a computer program that provided a block-by-block breakdown of the number of people living in the city based on census data. Staff applied the current ward lines to this data to see the current populations of the wards, and then began the process of shifting ward lines to bring the ward population back in balance.

Sitting council members may not be drawn out of their wards, and the website states that no other data — such as age, gender or political affiliation — were considered or available to the staff.

Other than population, city staff included other considerations into their decisions:

Preserving the core of the existing wards

Having ward boundaries follow logical lines such as major roads or bodies of water

Not splitting census blocks between wards. Census blocks are statistical areas bounded by visible features — roads, streams and railroad tracks — and by non-visible boundaries such as property lines or city limits. In a city, a census block can look like a city block surrounded on all sides by streets.

Who currently represents the wards?

Mayor/At-large: Allen Joines*

North Ward: Denise D. Adams

Northeast Ward: Barbara Hanes Burke

East Ward: Annette Scippio

Southeast Ward: James Taylor, Jr.

South Ward: John Larson*

Southwest Ward: Kevin Mundy

West Ward: Robert Clark

Northwest Ward: Jeff MacIntosh*

*Joines and Larson have announced their bids for reelection. MacIntosh will not be running for reelection.

All seats are on the table in the upcoming election next year. Beginning with the 2023 municipal elections, North Carolina voters will be asked to show photo ID when they check in to vote. Learn more at Voter ID and find your polling place here.

En Español

Si vives en Winston-Salem, es posible que ya no residas en el distrito del concejal por el que votaste en 2020. Los límites de los ocho distritos de la ciudad han cambiado debido a la reorganización de distritos que entró en vigor el 1 de julio.

Después de cada censo de Estados Unidos, la ciudad ajusta los límites de sus ocho distritos para tener en cuenta los cambios en la población de la ciudad. Las nuevas líneas de los distritos fueron trazadas por el personal de la ciudad.

El sitio web de la ciudad indica que, bajo las líneas revisadas, las poblaciones de los distritos difieren en un 1 por ciento, y que por ley, las poblaciones de los distritos no pueden variar más del 5 por ciento entre sí.

Una vista previa de las líneas de distrito recomendadas se presentó al consejo de la ciudad en junio de 2022, las cuales fueron adoptadas por los miembros del consejo en septiembre, con efecto a partir del 1 de julio de este año.

Utiliza este enlace para ver los distritos recién definidos o ingresa una dirección para ver en qué distrito se encuentra, así como su concejal y enlace de asistencia comunitaria.

Por ejemplo, los residentes de Sides Road cerca del icónico mural del tanque de agua colorido con una adorable nutria de río eran representados anteriormente por el concejal del distrito Sur, John Larson. Debido al cambio de límites del distrito, ahora viven en el distrito Sureste y son representados por el concejal James Taylor, Jr.

¿Cuál fue el proceso?

El personal de la ciudad trazó las nuevas líneas de distrito utilizando la población de la ciudad según el Censo de 2020. Según los datos del censo, la ciudad tenía 229,617 residentes en 2010. La población de la ciudad alcanzó 249,545 en 2020. El personal de la ciudad utilizó un programa de computadora que proporcionaba un desglose bloque por bloque del número de personas que viven en la ciudad según los datos del censo. El personal aplicó las líneas de distrito actuales a estos datos para ver las poblaciones actuales de los distritos y luego comenzó el proceso de ajustar las líneas de distrito para equilibrar la población de los distritos.

Los concejales actuales no pueden ser excluidos de sus distritos, y el sitio web indica que no se consideraron ni estaban disponibles otros datos, como edad, género o afiliación política.

Además de la población, el personal de la ciudad tomó en cuenta otras consideraciones para sus decisiones:

Preservar el núcleo de los distritos existentes.

Hacer que los límites de los distritos sigan líneas lógicas, como carreteras principales o cuerpos de agua.

No dividir los bloques censales entre distritos. Los bloques censales son áreas estadísticas delimitadas por características visibles, como carreteras, arroyos y vías de ferrocarril, y por límites no visibles, como líneas de propiedad o límites de la ciudad. En una ciudad, un bloque censal puede parecer una cuadra de la ciudad rodeada por todas partes por calles.

¿Quiénes representan actualmente los distritos?

Alcalde/En general: Allen Joines*

Distrito Norte: Denise D. Adams

Distrito Noreste: Barbara Hanes Burke

Distrito Este: Annette Scippio

Distrito Sureste: James Taylor, Jr.

Distrito Sur: John Larson*

Distrito Suroeste: Kevin Mundy

Distrito Oeste: Robert Clark

Distrito Noroeste: Jeff MacIntosh*

*Joines y Larson han anunciado su candidatura para la reelección. MacIntosh no se presentará a la reelección.

Todas las plazas estarán en juego en las próximas elecciones del próximo año. A partir de las elecciones municipales de 2023, se les pedirá a los votantes de Carolina del Norte que muestren una identificación con foto al registrarse para votar. Obtén más información en Voter ID y encuentra tu lugar de votación aquí.

Share this: Facebook

Twitter



All CityBeat reporting content is made possible by a grant from the NC Local News Lab Fund, available to republish for free by any news outlet who cares to use it. Learn More ↗ Republish this story 🞬 Republishing Content All content created for the CityBeat— photos, illustrations and text — is licensed under Creative Commons Attribution-No Derivatives 4.0 license (CCA-ND). These republishing rules DO NOT apply to all of our content. The CityBeat is a nonprofit-funded position that specifically reports on city council business in Winston-Salem and Greensboro. You are free to republish all content from the CityBeat under the following conditions: Please copy and paste an html tracking code into articles you post online, allowing us to access analytics on our work.

It can be dropped onto the page right beneath the copyable content, available below. If your site is using Google Analytics already: <script> gtag('config', 'UA-49884744-1'); gtag('event', 'page_view', { page_title: 'Live in Winston-Salem? You might be in a new city council ward', page_location: 'https://triad-city-beat.com/live-in-winston-salem-you-might-be-in-a-new-city-council-ward/', send_to: 'UA-49884744-1' }); </script> If your site is not using Google Analytics: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-49884744-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49884744-1'); gtag('event', 'page_view', { page_title: 'Live in Winston-Salem? You might be in a new city council ward', page_location: 'https://triad-city-beat.com/live-in-winston-salem-you-might-be-in-a-new-city-council-ward/', send_to: 'UA-49884744-1' }); </script>

It can be dropped onto the page right beneath the copyable content, available below. Please use our bylines with attribution to Triad City Beat with a live link to our website: "by Gale Melcher/Triad City Beat"

At the bottom of the article (print or web) please include this text (links may be hyperlinked online):

"Triad City Beat is an independent, for-profit news source serving the cities of the NC Piedmont Triad in Guilford and Forsyth counties, online at triad-city-beat.com.

CityBeat content is funded by a grant from the NC Local News Lab Fund, online at nclocalnews.org."

If you have any questions, please contact Brian Clarey at [email protected] Featured photo: Winston-Salem ward realignment map (as of July 1, 2023) Para información en español, haga clic aquí. If you live in Winston-Salem, you may no longer live in the ward of the council member you voted for in 2020. The boundaries of the city’s eight wards have changed due to the ward realignment that went into effect on July 1. After every US census, the city adjusts the boundaries of its eight wards to account for changes in the city’s population. The new ward lines were drawn by city staff. The city’s website states that under the newly revised lines, the ward populations are within 1 percent of each other, and that by law ward populations may not vary from one another by more than 5 percent. A preview of the recommended ward lines was presented to the city council in June 2022, which were adopted by council members in September with an effective date of July 1 of this year. Use this link to take a look at the newly defined wards or type in an address to see which ward it is located in — as well as its councilmember and community assistance liaison. For example, residents on Sides Road near the colorful iconic water tank mural featuring an adorable river otter were previously represented by South Ward council member John Larson. Since the ward boundaries shifted, they now live in the Southeast Ward and are represented by council member James Taylor, Jr. What was the process? The new ward lines were drawn by city staff using the city’s population as listed in the 2020 Census. According to census data, the city had 229,617 residents in 2010. The city’s population clocked 249,545 by 2020. City staff used a computer program that provided a block-by-block breakdown of the number of people living in the city based on census data. Staff applied the current ward lines to this data to see the current populations of the wards, and then began the process of shifting ward lines to bring the ward population back in balance. Sitting council members may not be drawn out of their wards, and the website states that no other data — such as age, gender or political affiliation — were considered or available to the staff. Other than population, city staff included other considerations into their decisions: Preserving the core of the existing wards

Having ward boundaries follow logical lines such as major roads or bodies of water

Not splitting census blocks between wards. Census blocks are statistical areas bounded by visible features — roads, streams and railroad tracks — and by non-visible boundaries such as property lines or city limits. In a city, a census block can look like a city block surrounded on all sides by streets. Who currently represents the wards? Mayor/At-large: Allen Joines*

North Ward: Denise D. Adams

Northeast Ward: Barbara Hanes Burke

East Ward: Annette Scippio

Southeast Ward: James Taylor, Jr.

South Ward: John Larson*

Southwest Ward: Kevin Mundy

West Ward: Robert Clark

Northwest Ward: Jeff MacIntosh* *Joines and Larson have announced their bids for reelection. MacIntosh will not be running for reelection.

All seats are on the table in the upcoming election next year. Beginning with the 2023 municipal elections, North Carolina voters will be asked to show photo ID when they check in to vote. Learn more at Voter ID and find your polling place here. En Español Si vives en Winston-Salem, es posible que ya no residas en el distrito del concejal por el que votaste en 2020. Los límites de los ocho distritos de la ciudad han cambiado debido a la reorganización de distritos que entró en vigor el 1 de julio. Después de cada censo de Estados Unidos, la ciudad ajusta los límites de sus ocho distritos para tener en cuenta los cambios en la población de la ciudad. Las nuevas líneas de los distritos fueron trazadas por el personal de la ciudad. El sitio web de la ciudad indica que, bajo las líneas revisadas, las poblaciones de los distritos difieren en un 1 por ciento, y que por ley, las poblaciones de los distritos no pueden variar más del 5 por ciento entre sí. Una vista previa de las líneas de distrito recomendadas se presentó al consejo de la ciudad en junio de 2022, las cuales fueron adoptadas por los miembros del consejo en septiembre, con efecto a partir del 1 de julio de este año. Utiliza este enlace para ver los distritos recién definidos o ingresa una dirección para ver en qué distrito se encuentra, así como su concejal y enlace de asistencia comunitaria. Por ejemplo, los residentes de Sides Road cerca del icónico mural del tanque de agua colorido con una adorable nutria de río eran representados anteriormente por el concejal del distrito Sur, John Larson. Debido al cambio de límites del distrito, ahora viven en el distrito Sureste y son representados por el concejal James Taylor, Jr. ¿Cuál fue el proceso? El personal de la ciudad trazó las nuevas líneas de distrito utilizando la población de la ciudad según el Censo de 2020. Según los datos del censo, la ciudad tenía 229,617 residentes en 2010. La población de la ciudad alcanzó 249,545 en 2020. El personal de la ciudad utilizó un programa de computadora que proporcionaba un desglose bloque por bloque del número de personas que viven en la ciudad según los datos del censo. El personal aplicó las líneas de distrito actuales a estos datos para ver las poblaciones actuales de los distritos y luego comenzó el proceso de ajustar las líneas de distrito para equilibrar la población de los distritos. Los concejales actuales no pueden ser excluidos de sus distritos, y el sitio web indica que no se consideraron ni estaban disponibles otros datos, como edad, género o afiliación política. Además de la población, el personal de la ciudad tomó en cuenta otras consideraciones para sus decisiones: Preservar el núcleo de los distritos existentes.

Hacer que los límites de los distritos sigan líneas lógicas, como carreteras principales o cuerpos de agua.

No dividir los bloques censales entre distritos. Los bloques censales son áreas estadísticas delimitadas por características visibles, como carreteras, arroyos y vías de ferrocarril, y por límites no visibles, como líneas de propiedad o límites de la ciudad. En una ciudad, un bloque censal puede parecer una cuadra de la ciudad rodeada por todas partes por calles. ¿Quiénes representan actualmente los distritos? Alcalde/En general: Allen Joines*

Distrito Norte: Denise D. Adams

Distrito Noreste: Barbara Hanes Burke

Distrito Este: Annette Scippio

Distrito Sureste: James Taylor, Jr.

Distrito Sur: John Larson*

Distrito Suroeste: Kevin Mundy

Distrito Oeste: Robert Clark

Distrito Noroeste: Jeff MacIntosh* *Joines y Larson han anunciado su candidatura para la reelección. MacIntosh no se presentará a la reelección. Todas las plazas estarán en juego en las próximas elecciones del próximo año. A partir de las elecciones municipales de 2023, se les pedirá a los votantes de Carolina del Norte que muestren una identificación con foto al registrarse para votar. Obtén más información en Voter ID y encuentra tu lugar de votación aquí. Share this: Facebook

Twitter

Click to copy