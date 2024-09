This story was first published by Grace Vitaglione, Carolina Public Press

Al votar este año en Carolina del Norte, se te pedirá un ID. Aun sin ID con foto, podrás votar gracias a una excepción. Muchos usarán su licencia de conducir, pero hay opciones si no tienes ID o está vencido. Aquí una guía rápida de las reglas y excepciones de la Junta Estatal de Elecciones.

Listado de IDs válidos si no han expirado o lo hicieron hace menos de un año:

IDs válidos sin importar la fecha de vencimiento:

Sólo cuentan los aprobados para votar. La Junta Estatal de Elecciones validó 100 IDs de estudiantes y empleados para las elecciones municipales de 2023 y las primarias y generales de 2024 en Carolina del Norte. Consulta la lista aquí. Mira también la hoja informativa sobre votar como estudiante en Carolina del Norte.

Todavía puedes votar gracias a una excepción. En este caso, votarás con una papeleta provisional y completarás un Formulario de Excepción de ID. Si votas por correo, incluye este formulario con tu papeleta.

Estas son las excepciones para votar sin ID con foto:

1. El votante tiene un impedimento razonable para mostrar el ID con foto, como:

2. Objección religiosa a ser fotografiado

3. Víctima de un desastre natural en los últimos 100 días antes de las elecciones, declarado por el presidente de EE.UU. o el gobernador de Carolina del Norte.

Aún puedes completar una papeleta provisional. Luego, debes presentar un ID aceptable en la oficina electoral del condado antes del día previo al recuento post-electoral del condado. Para las elecciones municipales en septiembre y octubre, el plazo es el lunes siguiente al día de elecciones. Para todas las demás elecciones, el plazo es el segundo jueves después del día de elecciones.

No, para quienes votan en persona, la dirección en el ID con foto no necesita coincidir con los registros de votación.

Quienes votan por correo deben poner una fotocopia de su ID en el sobre que contiene la papeleta. Luego se coloca en un sobre exterior para proteger la privacidad del votante. Hay una excepción si no puedes adjuntar el ID al voto por correo.

Puedes obtenerlo en dos lugares: en la junta electoral de tu condado o en el NCDMV.

Para las juntas electorales del condado: Emitirán IDs con foto gratis durante la votación anticipada. No darán IDs entre el último día de votación anticipada y el Día de las Elecciones. Para conseguir uno, visita la junta electoral de tu condado en horario laboral. Para obtener un ID de votante gratuito, debes dar tu nombre, fecha de nacimiento, últimos cuatro dígitos de tu número de Seguridad Social y tomarte una foto.

Puedes obtenerlo en: la junta electoral de tu condado o en el NCDMV.

En las juntas electorales: Durante la votación anticipada, estas juntas darán IDs con foto gratis. Pero no los emitirán entre el último día de votación anticipada y el Día de las Elecciones. Para conseguir uno, ve a la junta de tu condado en horario de atención. Para el ID gratuito, da tu nombre, fecha de nacimiento, últimos cuatro dígitos del Seguro Social y tómate una foto.

También puedes obtener un ID gratuito en el N.C. Division of Motor Vehicles. Ve a una oficina del NCDMV con:

Sí, si el formulario lo llena correctamente un votante registrado elegible. El voto solo puede ser rechazado si la junta electoral del condado, compuesta por miembros de ambos partidos, decide unánimemente que el votante dio información falsa en el formulario. Según Patrick Gannon, director de información pública de NCSBE, solo se puede decidir que el formulario es falso después de darle al votante una notificación y la oportunidad de defenderse. La decisión debe ser por escrito y señalar la razón específica de la conclusión de la junta.

La foto en la ID debe “parecerse razonablemente” al votante. Incluso si el trabajador electoral cree que no te pareces a la foto, puedes votar normalmente, a menos que todos los jueces en el lugar de votación estén de acuerdo en que la foto no se parece a ti. Si eso sucede, aún puedes votar, pero con una papeleta provisional.

La legislación sobre identificación con foto se encuentra en los siguientes estatutos y normas. Estos indican que un votante registrado debe presentar una ID con foto al votar en persona o por correo, y detallan las excepciones mencionadas:

Fuente: Junta Electoral del Estado de N.C.

Para cambiar el idioma en el sitio web de NCSBE, haga clic en “Seleccionar idioma” arriba a la derecha.

Este artículo es parte del Día de la Democracia Estadounidense, una colaboración nacional del 15 de septiembre, el Día Internacional de la Democracia, en el que organizaciones noticiosas cubren cómo la democracia funciona y las amenazas que enfrenta. Para aprender más, vista usdemocracyday.org.

Este artículo es parte del Día de la Democracia Estadounidense, una colaboración nacional del 15 de septiembre, el Día Internacional de la Democracia, en el que organizaciones noticiosas cubren cómo la democracia funciona y las amenazas que enfrenta. Para aprender más, vista usdemocracyday.org.

